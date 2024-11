Yalova'daki vahşet! Eşini kayalıklardan itip intihar izlenimi vermeye çalışmıştı... Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Haberin Devamı

Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken, 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Semiha Sözer'in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, bölgede inceleme yaparken, Cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüpheli, teknik ve fiziki takibe aldı. Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı.

UZMAN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit ederken, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü bir kez daha gözaltına aldı.

BİLGİSAYARINDAKİ ARAMALAR CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

27 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkan Sözer suçlamaları reddederek, "Cezaevinde insan kesmiş, öldürmüşlerle aynı koğuşta kalıyorum. Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim" dedi. Mahkemenin talebi üzerine sanık Erdal Sözer'e, 11 Ekim'de olay yerinde keşif yaptırıldı. Eşi ile birlikte fotoğraf çekildiği kayalıkları gösteren tutuklu sanık, olay anını tekrar canlandırdı.

DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KAYALIKLARDA FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Semiha Sözer'in, çiftin hem kayalıklara çıkmadan hemen önce çay içmek için gittiği yerde ve kayalıklarda çekilen fotoğraflarına ulaşıldı. Kayalıklardaki fotoğrafı Semiha Sözer'in kendi telefonundan aile grubuna mesaj olarak gönderdiği de belirlendi.

KARDEŞİYLE TOKALAŞMAK İSTEYİNCE MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında, tanık ifadeleri alındı. Tutuklu sanık Erdal Sözer'in tanık olarak dinlenen ağabeyi Ercan Sözer, duruşma salonuna girdiğinde, kardeşi ile tokalaşmak istedi. Jandarmalar sanık ile ağabeyinin tokalaşmasına izin vermedi. Mahkeme başkanı da "Burası görüş yeri değil, kardeşinle cezaevinde görüş" diyerek tepki gösterdi.

Ercan Sözer ifadesinde, "Kardeşim her şeyini paylaşırdı. Konuştuğumuzda her şey normaldi. 'Evliliğimiz iyi gidiyor' derdi. Yürürken bile başı ağrırmış. Hep yorgun bir haldeymiş. Eğer kardeşim boşanmak isteseydi, biz açık görüşlü insanlarız, karşı çıkmazdık" dedi.

Semiha Sözer'in ailesinin avukatı Eyüp Kaplan'ın, sanığın farklı cinsel yönelimlerde olduğu yönündeki iddialar bulunduğunu hatırlatması üzerine Ercan Sözer, "Biz her konuda açık görüşlüyüz. Özgürlük olarak her konuda. Kardeşim eşcinsel değildir, hep kız arkadaşları oldu" diye konuştu.

'SEMİHA'YI KAYALIKLARA ZORLA ÇIKARSAYDIM, FOTOĞRAFTA GÜLMEZDİ'

Sanık Erdal Sözer, daha önceki ifadesini tekrarlayarak suçlamaları reddetti. Sözer, "Biz Semiha ile sürekli gezerdik. Telefonum incelendi. Bir sürü fotoğrafımız var. Dağ tepe gezdik. Ben Semiha'yı oraya zorla çıkarsam, fotoğrafımızda nasıl gülsün? Zorla bir insan güler mi? Eşimin kardeşiyle de çıktık oraya" diye konuştu.

SEMİHA'NIN ARKADAŞINA ATTIĞI SES KAYITLARI DOSYAYA SUNULDU

Yargılama, Semiha Sözer'in yakın arkadaşına evliliğiyle ilgili anlattığı sorunların ses kayıtları da dava dosyasına devam etti. Semiha Sözer'in ses kaydında, eşi ile mutsuz olduğunu belirtip, "Geçen gün birbirimize girdik. Erdal, 'Düzelmeyecek hiçbir şey, 30 sene de olsa böyle devam edecek' diyor. Ben ona ilk başlarda, 'Yol yakınken dönebilirsin' demişim, o midesine dokunmuş onun. 'İstemiyorum, çocuk da yapmayacağım' falan diyor. Sonra evden çıktı gitti. Ben de akşam yemek hazırladım. 'Gel otur, konuşalım' dedim. Orada söyledim boşanmak istemiyorum, diye. 'Aramızda çözülmeyecek bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Tek taraflı çözülmez ama ben senin ağzından, aylardır tek olumlu bir şey duymadım' dedim. Hep negatif konuşuyor. 'Olmayacak, daha kötü olacak, düzelmeyecek. İkimiz de bu hayatı hak etmiyoruz. Sana da kendime de üzülüyorum. Çocuk istemiyorum' dedi. Ben de 'Benim sevgim bitmedi. Düzeltebiliriz, yeniden başlayabiliriz. Ama diyorsan ki istemiyorum, o zaman yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım' dediği sözler yer alıyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, eşini intihar izlenimi vererek iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve sanığın mütalaaya karşı savunması için ek süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddedip, "Boşanmak istediğimi, mutsuz olduğumu hep eşim söylemiş. Ben kimseye böyle bir şey söylemedim. İddiaların hepsi asılsız" diyen sağın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşma erteledi.

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Semiha Sözer'in ailesinin avukatı Eyüp Kaplan, bilirkişi raporunun da dosyaya sunulduğunu ve ilk bilirkişi raporuyla eş değer şekilde geldiğini belirtti.

Semiha Sözer'in annesi Selma Dursun da kızının ses kayıtlarında her şeyi açık bir şekilde anlattığını söyleyerek, "Kızımın arkadaşına gönderdiği ses kayıtları var. Onları dosyaya sunduk. Ses kaydında açık ve net her şeyi anlatıyor. Artık ben adalete güveniyorum. İnşallah hak yerini bulacak" ifadelerini kullandı.