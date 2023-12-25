‘Yağma’ çetesi dehşeti

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Çoğunluğu turist çok sayıda kişi, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Beşiktaş’ta gittikleri barlarda kendilerine yüksek hesap çıkarıldığını, hesaplara itiraz ettiklerinde de darp edilerek yağmalandıklarını söyleyerek polise şikâyetçi oldu.

KANDIRIP GÖTÜRMÜŞLER

Alınan ifadeler, yapılan teknik ve fiziki takipte, Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.’nin sahibi olduğu Taksim Cocorico Night Club, Gürkan G. ve Özkan G.’nin sahibi olduğu Keyn Club, Recep B. ve Kenan T.’nin sahibi olduğu Durnes72 Club, Mehmet K. ve Bülent K.’nin sahibi olduğu Pinokyo Terrace Club ile Murat Ö. ve Yaşar Y.’nin sahibi olduğu Happy’s Club’ta ‘yağma’ olaylarının yaşandığı belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yağma olaylarının yaşandığı barların bulunduğu sokaklardaki kamera görüntülerini de toplayarak inceledi. Yapılan incelemede yüksek hesaba itiraz eden turistlerin yağmalandığı ve sopalarla dövüldükleri görüntülere ulaşıldı. Yapılan araştırmaya göre, barlara çöreklenen çete üyeleri, sokaklarda dolaşarak, yabancı turistlere adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışıyorlar ve eğlence mekânlarına davet ediyorlardı. Eğlence mekânlarında eğlenen turistlere astronomik hesaplar çıkarılıyor ve bu hesabı ödemeye mecbur ediyorlardı. Hesaba itiraz eden mağdurların etrafı sarılarak korkutuluyorlar ve direnmeye devam edenler sopayla darp ediliyordu. Daha sonra da üzerlerindeki paraları, cep telefonları ve cüzdanları alınıyordu. Çete 93’ü yabancı uyruklu 133 kişiyi bu şekilde mağdur etmişti.

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YAKA PAÇA YAKALANDILAR

5 çeteye yönelik yapılan tespitlerin ardından geçen cuma günü İstanbul merkezli 12 ilde özel harekât polislerinin de katıldığı ‘kafes-23’ adı verilen operasyonda 93 çete yönetici ve üyesi yaka paça yakalanarak gözaltına alındı.