×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Malkoçoğlu Mahallesi
Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 11:05

Sultangazi'de Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sakhıb N.'nin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belli olacak.

Haberin Devamı

 Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), taşınmak üzere olduğu evinde yatakta hareketsiz yatarken bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sakhıb N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakhıb N.'nin olay yerine gelen bir yakını ise konuşmayı reddetti.

Haberin Devamı

Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Malkoçoğlu Mahallesi

BAKMADAN GEÇME!