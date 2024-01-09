Vücuda kendini tedaviyi öğretecek

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DAHİLİYE ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Çelik ile emekli organ nakli koordinatörü Dr. Nüket Çelik’in kızı Özgenur, 2018 yılında Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni okurken biyomühendislik alanına yaptığı katkılardan dolayı iki yıl üst üste ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.

ABD’NİN EN İYİ LABORATUVARINDA

Üniversite yıllarındaki başarılı çalışmaları ABD’de ilk 10’da yer alan Columbia Biyomedikal Mühendislik Departmanı’nda yüksek lisans programına daha 3’üncü sınıftayken kabul edilmesinin yolunu açtı. U.S News&World Report tarafından 202 üniversitenin değerlendirildiği listede 2023 yılının ‘en iyi biyomedikal mühendisliği doktora programı’ seçilen Emory Üniversitesi-Georgia Teknoloji Enstitüsüne kabul edildi. Dr. James Dahlman’ın laboratuvarında çalışmalar yapan Çelik, projesini şöyle anlattı:

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BAĞIŞIKLIK EĞİTİMİ

“Lisans eğitimim sırasında Prof. Dr. Kam Leong ile nano ilaç teknolojisi, akıllı ilaç taşıma sistemleri üzerine çalıştım. Kemoterapi yerine, kanser ilacını vücudun sadece ihtiyacı olan bölgesine daha akıllı ve hedefe odaklı şekilde taşıyacak nanoterapi sistemi üzerine çalışmalar yaptım. Bugün ise Emory Üniversitesi ve Georgia Teknoloji Enstitüsü ortak laboratuvarında nano ilaçların içine, mesaj yüklü RNA’lar yükleyerek, farklı hastalıklara çare arıyoruz. Bağışıklık sisteme ne yapacağını öğretmeyi ve kendi kendini tedavi etmesini hedefliyoruz.”

ABD’DE İLK 25’TE

- ÖZGENUR Çelik, Columbia Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nü bitirdiğinde, ABD’de 2022 yılının en başarılı 25 Türk mezunundan biri olarak gösterilmişti. Çelik, kız çocuklarına bilimsel çalışmalar yapmaları için rol model olmak istiyor ve “Bu süreç Nobel veya prestijli bilim ödüllerini de getirirse harika” diyor.