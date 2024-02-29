Vicdansızlar! Okul müdürü yaşlı çifti darp etti

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İddiaya göre, 15 Aralık 2023’te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste okul müdürü İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T. ardından da babası, yaşlı çifte saldırdı. Yaşlı kadın yere düşerken okul müdürü, koltukta oturan Ramazan Polat’ın tepesine çıkıp acımasızca darp etti. Yaşlı çifti, baba oğulun tekme ve yumruklarla acımasızcadarp ettiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından baba ile oğlu aynı tarihte gözaltına alındı. Soruşturma sürerken açığa alınan okul müdürü İ.T. tutuklandı.