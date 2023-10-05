Veterinerlerden dünya hayvanları koruma günü çağrısı: Büyük küçük hepsini sevin

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ANKARA Ulus meydanında Türk Veteriner Hekimler Birliği, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir araya geldi. Bu yılın teması “Büyük veya küçük hepsini sevin” olarak belirlendi. Birlik yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Günün amacı hayvanların refah ve sağlığına dikkat çekmek, yok olma tehlikesi altında olanlar konusunda duyarlılık oluşturmaktır. Ancak yapılan tüm bu etkinliklere karşın, maalesef küresel çapta hayvanlara eziyet ve hayvan refahı ihlalleri devam etmektedir. Başta doğanın tahribi ile yaban hayvanları için artan ihlaller, ekonomik değeri olan hayvanların üretimi ve kesimine kadar olan süreçte refah ihlalleriyle devem etmektedir. Yine benzer şekilde ev ve sahipsiz hayvanlar için değişen oranlarda eziyet ve kötü muameleler de sürmektedir. En az 1.6 trilyon yabani hayvan moda, ilaç ve eğlence sektöründe kullanılıyor, aynı zamanda da kanunlara aykırı olarak evcilleştirilerek doğal yaşamından uzaklaştırılıyor.

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‘KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNLEM ALINMALI’

Tüm bu devasa sistemin yarattığı sorunlar hayvanlar için daha büyük hak ihlallerine neden olmaktadır. Zaman geçirilmeden küresel ölçekte önlemler alınmazsa gezegenimizin geleceğine ilişkin kaygılarımızla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Ülkemiz açısından bu sorunlara ek olarak sahipsiz hayvanlara ilişkin tartışmalar sürmektedir. Özellikle son zamanlarda konu sağlıklı bir tartışma ortamından uzaklaşmış, adeta ‘hayvanları sevenler’ ve ‘hayvanları sevmeyenler’ cepheleri açılmıştır. Tırnak içinde kullandığımız bu ifadeler ile sadece süren tartışmanın giderek kutuplaştırıldığını ve bu haliyle herhangi bir yarar getirmeyeceğine dikkat çekmek isteriz. Dahası bu tartışmaların yarattığı kaos içinde atılacak adımların sorunun çözümüne ve tarafların taleplerine karşı gelmeyeceği açıktır.”

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‘ONLARI KORUMAK VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, “Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum” dedi.