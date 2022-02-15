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Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeyince buz tutan Eğirdir Gölü'nde yürüyüşler yasaklandı

#Isparta#Eğirdir Kaymakamlığı#Eğirdir Gölü
Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeyince buz tutan Eğirdir Gölünde yürüyüşler yasaklandı

Geçtiğimiz haftalarda Isparta’da etkili olan soğuk havayla birlikte buz tutan Eğirdir Gölü'nde vatandaşlar buzun erimeye başlamasına aldırış etmeden göl üzerinde yürüdü. Bunun üzerine Eğirdir Kaymakamlığı buz tutan göl üzerinde yürümeyi yasakladı.

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Isparta genelinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle Eğirdir Gölü buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine ise adeta akın oldu. Göl yüzeyinin buz tutmasını fırsat bilenler, buz tabakası üzerinde yürüyüş yaptı, zaman zaman ise dans edenler ve buz üzerinde tavla oynayanlar oldu.

Son günlerde etkili olan sıcak ve yağmur sonrası buz tutan yüzeyin yüzde 90'ının erimeye başladığı öğrenildi. Vatandaşların buzun erimesiyle oluşabilecek tehlikeye aldırış etmeden yürümeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeyince buz tutan Eğirdir Gölünde yürüyüşler yasaklandı

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından alınan kararla, buz tutan göl üzerinde yürüme ve benzer faaliyetlerin yapılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Eğirdir Belediyesi ve polis ekipleri ise vatandaşlara sürekli olarak göl üzerine çıkılmaması için anonslarla uyarılarda bulunuyor.

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Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeyince buz tutan Eğirdir Gölünde yürüyüşler yasaklandı

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#Isparta#Eğirdir Kaymakamlığı#Eğirdir Gölü

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