Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeyince buz tutan Eğirdir Gölü'nde yürüyüşler yasaklandı

Haberin Devamı

Isparta genelinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle Eğirdir Gölü buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine ise adeta akın oldu. Göl yüzeyinin buz tutmasını fırsat bilenler, buz tabakası üzerinde yürüyüş yaptı, zaman zaman ise dans edenler ve buz üzerinde tavla oynayanlar oldu.

Son günlerde etkili olan sıcak ve yağmur sonrası buz tutan yüzeyin yüzde 90'ının erimeye başladığı öğrenildi. Vatandaşların buzun erimesiyle oluşabilecek tehlikeye aldırış etmeden yürümeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından alınan kararla, buz tutan göl üzerinde yürüme ve benzer faaliyetlerin yapılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Eğirdir Belediyesi ve polis ekipleri ise vatandaşlara sürekli olarak göl üzerine çıkılmaması için anonslarla uyarılarda bulunuyor.

Haberin Devamı