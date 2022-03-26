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Vapur seferleri iptal mi, Marmaray çalışıyor mu? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri hakkında bilgiler

#Vapur Seferleri#İstanbul Vapur Seferleri İptal Mi#İstanbul Şehir Hatları
Vapur seferleri iptal mi, Marmaray çalışıyor mu İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri hakkında bilgiler

İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cismin ardından vapur seferleri hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Çalışmalar devam ederken, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi ve Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar...

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İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim nedeniyle vapur seferlerinin iptal olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi, devam ediyor mu? İşte İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri hakkında bilgiler...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" açıklamasında bulunulmuştu. Ancak İstanbul Şehir Hatları resmi sitesinde henüz vapur seferleri iptali konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumda İstanbul vapur seferleri devam etmektedir.

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MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray ve metrolar sefer saatlerinde çalışmaya devam ediyor. Marmaray'ın sefer saatleri sabah 6'da başlıyor ve en geç 22:58'de son buluyor.

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