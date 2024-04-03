Van’da Zeydan krizi

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Van DEM Parti binası önünde yüzlerce kişi bir araya geldi. Kalabalık “Kayyumlar bizi yıldıramaz”, “Van halkı oyuna ve iradene sahip çık” sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Protestolar gece de sürdü. Van Valiliği gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 03-17 Nisan arasında yasak getirdi.

DEM: YSK ONAYLAMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, YSK önündeki açıklamasında, “Zeydan başkanımız başvurmuş, il seçim kurulu kabul etmiştir. YSK’nın onayıyla adaylık süreci tamamlanmıştır”dedi. Van İl Seçim Kurulu ise belediye başkanı olarak belirlediği AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a mazbatayı verdi.

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ÖZEL’DEN VAN TEPKİSİ: HALKIN İRADESİNİ HİÇE SAYMAKTIR

CHP Lideri Özgür Özel, Van seçimleriyle ilgili karara tepki gösterdi. Özel, özetle şöyle dedi: “Erdoğan balkon konuşmasında, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade etmişti. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı verme rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur. Aday temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış.” CHP, Van’da incelemeler yapması için bir heyet de görevlendirdi. Heyet, Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşuyor.