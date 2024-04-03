×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Van'da Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü

Güncelleme Tarihi:

#VAN#Polis#Mahkeme
Vanda Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 13:48

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün çıkan olaylar, bugün de sürdü.

Haberin Devamı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, dün sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alındığını açıkladıktan sonra kentte protesto gösterileri yapıldı. Gece de devam eden olaylar bugün de sürdü. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sloganları atarak cadde ve sokaklara çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, lastik yakıp çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Cadde ve ara sokaklardaki olaylar ise sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#VAN#Polis#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!