Van krizini YSK çözdü

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itiraz üzerine Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararını kaldırarak, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’a verilmesine hükmetti.

Zeydan, terör örgütü propagandası yapma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün suçundan ceza aldı. Verilen cezanın infazı tamamlandıktan sonra avukatları, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, memnu haklarının iadesini talep etti. Mahkeme 4 Nisan 2023’de memnu hakların geri verilmesine hükmetti. Karar 25 Nisan’da kesinleşti. Zeydan, 31 Mart seçimleri için Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak başvurdu. Van İl Seçim Kurulu da gerekli şartları taşıdığı gerekçesiyle başvurusunu kabul etti.





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KRİZ NASIL ORTAYA ÇIKTI

29 Mart günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazı üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, Zeydan hakkında 1 yıl önce verilen “memnu haklarının iadesine” ilişkin kararın kaldırılmasını talep etti. Mahkeme de aynı gün saat 15.30 sıralarında bir yıl önce verdiği kararı değiştirdi. Zeydan’ın memnu haklarının verilmesine ilişkin kararın kaldırılmasına hükmetti. Karar aynı gün, mesai saatinin bitimine az bir zaman kala, 16:55 sıralarında, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Bakanlık da Zeydan’ın adli sicil kaydına “Adli Sicil Kaydı vardır” şerhini işledi.

MAZBATA ARVAS’A VERİLDİ

31 Mart günü oy verme ve sayım işlemleri devam ederken, AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas avukatı aracılığıyla İl Seçim Kurulu’na başvurarak, Zeydan hakkında memnu haklarının iadesine yönelik kararın bulunmadığı bu nedenle adaylığının kaldırılması ve seçimde aldığı oyların dikkate alınmamasına karar verilmesini talep etti. 1 Nisan günü de Arvas ve AK Parti Van İl Başkanlığı benzer dilekçeler verdi. İl Seçim Kurulu 2 Nisan’da oy çokluğuyla mazbatanın Arvas’a verilmesine karar verdi. Zeydan’ın avukatları kararın kaldırılması için YSK’ya başvurdu. YSK, 7 üyenin oyuyla yapılan itirazı kabul ederek, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararının kaldırılmasına hükmetti. 4 üye karara muhalif kaldı. YSK, mazbatanın Zeydan’a verilmesine ilişkin kararını Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi.