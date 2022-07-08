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Vali yardımcısı yeğenini yaraladı

#Sivas#Vali Yardımcısı#Yaralama
Vali yardımcısı yeğenini yaraladı

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak (43), evinde tartıştığı yeğeni Ahmet Turan Güneş’i (23) tabancayla ayağından vurdu.

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Sivas’taki Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir sitede yaşayan Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak önceki gün 23.00 sıralarında, kendisini ziyarete gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile iddiaya göre telefon kullanımı yüzünden tartıştı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Abdullah Seçkin Koçak, tabancasıyla Güneş’i ayak bileğinden vurarak yaraladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla numune hastanesine kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Abdullah Seçkin Koçak’ın ifadesine başvurdu. Abdullah Seçkin Koçak yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Abdullah Seçkin Koçak’tan şikâyetçi olmadı.

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SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Öte yandan Abdullah Seçkin Koçak’ın 2018 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal’ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.

 

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#Sivas#Vali Yardımcısı#Yaralama

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