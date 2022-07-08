Vali yardımcısı yeğenini yaraladı

Haberin Devamı

Sivas’taki Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir sitede yaşayan Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak önceki gün 23.00 sıralarında, kendisini ziyarete gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile iddiaya göre telefon kullanımı yüzünden tartıştı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Abdullah Seçkin Koçak, tabancasıyla Güneş’i ayak bileğinden vurarak yaraladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla numune hastanesine kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Abdullah Seçkin Koçak’ın ifadesine başvurdu. Abdullah Seçkin Koçak yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Abdullah Seçkin Koçak’tan şikâyetçi olmadı.

Haberin Devamı

SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Öte yandan Abdullah Seçkin Koçak’ın 2018 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal’ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.