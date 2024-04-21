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Vali Davut Gül bölgeyi ziyaret etti: Burası riskli alan ilan edilmiş... 30 ev tahliye edildi

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#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa#Davut Gül
Vali Davut Gül bölgeyi ziyaret etti: Burası riskli alan ilan edilmiş... 30 ev tahliye edildi
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da önceki akşam saat 19.30 sıralarında etkili olan sağanak yağış sonrası toprak kayması meydana geldi.

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Mahalledeki 30 ev ve 114 kişi tahliye edilerek çevredeki otellere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede çalışmalara başlayan AFAD ve itfaiye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün sabah saatlerinde heyelanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, “Burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. 30 ev boşaltıldı. Şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması ve yıkılması lazım” dedi.

Vali Davut Gül bölgeyi ziyaret etti: Burası riskli alan ilan edilmiş... 30 ev tahliye edildi

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‘ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ayhan Özkabak şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm başladıktan sonra burası bu hale geldi. Kentsel dönüşüm başladı, komşularımız tapularını 10 sene sonra alabildi. Mağduriyetin çözülmesini istiyoruz.”

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#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa#Davut Gül

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