Uzmanlardan uyarı: ‘JN.1’ için paniğe gerek yok

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), birçok ülkede görülen koronavirüsün bir alt varyantı ‘JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle ‘dikkate alınması gereken varyant’ kategorisine aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Şener, “Çin’de görülen alt grup varyantlar da yine koronavirüs ailesinin diğer alt grup varyantları. Ama her varyant bizi birazcık diken üstünde tutsa da aşılı popülasyonların, özellikle genç yaşta ise herhangi bir yandaş hastalığı yoksa çok korkacağı bir şey yok. Ama 65 yaş üstünde ise hiç aşılanmamışsa, yandaş hastalığı da varsa varyantlarla ilgili her halükarda tehlike devam ediyor” dedi.

‘AMAÇ TAKİP ALTINA ALMAK’

Prof. Dr. Şener, “Çin’de görülen yeni varyant, orada yaygın olarak yapılan aşılamadan kaçabilme potansiyeli olan bir varyant olduğu için Çin medyasında ve kamuoyunun gündeminde yaygın bir şekilde yer teşkil etti. Dolayısıyla koronavirüs ailesinin bu alt grup varyantları bir yerde çıktıktan sonra diğer ülkelere de hızlı bir şekilde yayıldığı için Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD’de de izlem altına alınan varyantlar arasına girdi. Bu izlem altına alınan varyant terminolojisi alıştığımız bir şey. Yeni bir isimlendirme mi yapılacak yoksa halihazırda, koronavirüs ailesinin alt grup varyantı olarak mı adlandırılacak diye takip altına alınıyor. Burada aşıdan kaçma potansiyelinin hastalık oluşturduğu zaman; ağır enfeksiyon oluşturma tablosuna sahip olup olmadığını, mevcut aşılarda oluşan antikorun bunlar için koruyucu yelpazesi olup olmadığını takip ediyoruz.

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‘MEVSİMSEL BİR ARTIŞ VAR’

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD özelinde baktığımızda, koronavirüs olgularında mevsimsel bir artış var. Dolayısıyla 65 yaş üstü aşılanmamış grup hasta için panik yapmak lazım. Çünkü bu grup, hangi varyant çıkarsa çıksın ya da hiç varyant çıkmasın orijinal dahi olsa bu kişilerde COVID-19 enfeksiyonunun ağır solunum yolu enfeksiyonuna sebep olabildiğini biliyoruz” diye konuştu.