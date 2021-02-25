Uzlaştırmacı nedir ve kimler uzlaştırmacı olabilir?

Uzlaştırmacı eğitimi, belirli üniversiteler ve eğitim kurumları tarafından verilebilmektedir. En az 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim verilmektedir. Derslere katılım zorunludur. Derslerin 1/12 devam etmeyenlerin eğitim ile ilişkileri kesilmektedir. Adalet Bakanlığının belirli dönemlerde açtığı uzlaştırmacı sınavına başvuracaklarda aranan kriterler ise şu şekildedir;



a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,



