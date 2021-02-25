MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUzlaştırmacı nedir ve kimler uzlaştırmacı olabilir?
GeriGündem Uzlaştırmacı nedir ve kimler uzlaştırmacı olabilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25.02.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Uzlaştırmacı nedir ve kimler uzlaştırmacı olabilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzlaştırmacı nedir ve kimler uzlaştırmacı olabilir?
Abone Olgoogle-news

Uzlaştırmacı, Adalet Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan davaya alternatif çözüm üreten kişilere verilen isimdir. Uzlaştırmacı olmak için Hukuk Fakültesi veya ilgili fakültelerden mezun olmak gerekirken, avukat kişilerin baro kaydının da bulunması önem arz etmektedir. Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma sürecinin takipçisi olan, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacılar, Adalet Bakanlığının belirli dönemlerde açmış olduğu sınavlarla yetkilendirilmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi, belirli üniversiteler ve eğitim kurumları tarafından verilebilmektedir. En az 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim verilmektedir. Derslere katılım zorunludur. Derslerin 1/12 devam etmeyenlerin eğitim ile ilişkileri kesilmektedir. Adalet Bakanlığının belirli dönemlerde açtığı uzlaştırmacı sınavına başvuracaklarda aranan kriterler ise şu şekildedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi