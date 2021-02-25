Uzlaştırmacı nedir ve kimler uzlaştırmacı olabilir?
Uzlaştırmacı, Adalet Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan davaya alternatif çözüm üreten kişilere verilen isimdir. Uzlaştırmacı olmak için Hukuk Fakültesi veya ilgili fakültelerden mezun olmak gerekirken, avukat kişilerin baro kaydının da bulunması önem arz etmektedir. Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma sürecinin takipçisi olan, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacılar, Adalet Bakanlığının belirli dönemlerde açmış olduğu sınavlarla yetkilendirilmektedir.
Uzlaştırmacı eğitimi, belirli üniversiteler ve eğitim kurumları tarafından verilebilmektedir. En az 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim verilmektedir. Derslere katılım zorunludur. Derslerin 1/12 devam etmeyenlerin eğitim ile ilişkileri kesilmektedir. Adalet Bakanlığının belirli dönemlerde açtığı uzlaştırmacı sınavına başvuracaklarda aranan kriterler ise şu şekildedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,