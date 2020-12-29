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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Üzerine yem silosu devrilen işçi öldü

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Üzerine yem silosu devrilen işçi öldü
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BOLU'da, çalıştığı fabrikada üzerine yem silosu devrilen Murat Ergün, hayatını kaybetti.

Olay dün, Mengen’e bağlı Çubuk Köyü’nde meydana geldi. Bir yem fabrikasında kamyon şoförü olarak çalışan Murat Ergün, bir tavuk çiftliğinde yem silosuna yem bastığı sırada, ağırlığa dayanamayan silo üzerine devrildi. Yem silosunun altında kalan Murat Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Ergün'ün cenazesi Mengen İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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