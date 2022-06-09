‘Uzamış COVID’e yakın takip

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DÜNYA, vaka sayısındaki ciddi gerileme nedeniyle rahat bir yaza hazırlanırken, bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, COVID-19 sonrası devam eden rahatsızlıkların takibi ve 'Long COVID’ (uzamış COVID) sürecinde yaşanan hasarın saptanması için süreci yakından takip ediyor. Bu konuda dünyada yapılan çalışmalar araştırma makalelerine konu olurken, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin (Türkiye EKMUD) 10. Genel Kurulu Antalya’da yapıldı. Sunumlarda dikkat çeken konulardan biri Long COVID süreci oldu. COVID-19 geçiren ancak sağlığına tam kavuşamayan çok sayıda hastanın takip edildiği belirtildi.

ÖNEMLİ HASARLAR

Aylar önce COVID-19 geçirmesine karşın çeşitli sorunlar yaşamaya devam eden kişilerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Enfeksiyon uzmanları, gördükleri Long COVID vakalarında en çok uzun süren akciğer tutulumu yaşandığını dile getirdiler. Bağışıklık sistem yetmezliği ve kan hastalıkları, COVID’e bağlı mantar enfeksiyonları, kalp ve karaciğere bağlı sorunların yaşam kalitesi bozan etkilerini gördüklerini dile getirdiler. Bu sürecin takibinin, yeni tedaviler geliştirilmesi ve istatistiki veri oluşturarak bundan sonraki süreçlerin iyi yönetilmesi için önemli olduğu belirtildi.

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SONBAHAR ÖNEMLİ

Koronavirüsün salgın olarak nereye evrileceği konusunda ekim-kasım aylarının görülmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Yaz aylarını kurallar olmadan ancak dikkat ederek geçireceğiz. Ancak koronavirüsün ne olacağına ya da ne olmayacağına dair değerlendirmelerimizi ancak sonbahar aylarında yapabiliriz. Kış mevsimiyle birlikte enfeksiyonların kapalı ortamlardaki seyri bize bilimsel olarak net bir görüş verecek. Kapalı mekânlarda maske kullanımı ve bireysel önlemler önemli” dedi.

DİĞER SORUNLAR

Kongrede koronavirüs dışında, ihmal edilen birçok enfeksiyon hastalıklarına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Türkiye’de birçok enfeksiyondan daha öncelikli olan hepatit virüslerine bağlı vakaların önemine dikkat çekildi. AIDS, Kırım Kongo kanamalı ateşi, HPV virüsünün neden olduğu genital kanserler, rahim ağzı kanseri gibi konular masaya yatırılarak, önümüzdeki döneme ilişkin yapılması gerekenler ele alındı.

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LONG COVID NEDİR?

PANDEMİ döneminde COVID-19 teşhisi konulan hastaların yaklaşık 20’sinde şikâyetlerin 1-6 ay sürmesine ‘uzamış COVID’ denildi. Bu kişilerde hastalığın uzamasının nedeni, immün sistemin uyarılmaya devam etmesi olarak açıklanıyor. En sık bildirilen uzamış COVID belirtileri yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide bağırsak problemleri, baş ağrısı ve beyin sisi olarak adlandırılan kafa karışıklığı olarak tanımlanıyor. Koku kaybı da uzun süren yakınmaların başında geliyor. COVID-19 hastalığını ağır geçirmek, obezite, diyabet ve hipertansiyon uzamış COVID riskini arttırıyor.