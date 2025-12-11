×
Uzaklaştırma kararı sonrası evini ateşe verdi

Diyarbakır’da, bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K., evini ateşe verdi. Çıkan yangında M.K. dumandan etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1209’uncu sokaktaki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K. isimli erkek, 9 katlı apartmanın 1’inci katındaki evine gelerek ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evi ateşe veren M.K. dumandan etkilendi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

