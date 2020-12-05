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Güven HASBAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı

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Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı
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SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 ruhsatsız tabanca bulunurken, araçtaki Onur Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise 330 gram metamfetamin ve 2 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla Pamukova ilçesinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yolcu konumunda bulunan Onur Y.’nin (26) üzerinde yapılan aramada, pantolonunun kemer bölümünde gizlenmiş 330 gram metamfetamin ve cebinde peçeteye sarılı 2 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Araçta yapılan aramada ise aracın sol arka kapı cebinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Mesut K. (32) ve Onur Y. polis tarafından gözaltına alındı. Mesut K. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Onur Y. ise adliyeye sevk edildi. 

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