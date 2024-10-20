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Uyuşturucu çetesine operasyon: Firari 4 üye yakalandı

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#Uyuşturucu#Operasyon#Çete
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 15:36

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Haziran ayında yapılan Kuyu-4 operasyonunda firari olan 4 çete üyesi yakalandı. Suç örgütü lideri Mert Orhan Ü.'nün sağ kolu olarak bilinen Servet S.'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 farklı suç örgütüne 6 Haziran'da Kuyu-4 operasyonu düzenlenmiş çete liderleri Mert Orhan Ü., İbrahim K., Aydın R. ve Recep Ö.'nün de aralarında bulunduğu 62 şüpheli yakalanmıştı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 47 kişi sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon sonucunda elde edilen 11 Milyon liralık mal varlığına en konuldu. Polis, operasyon sonucunda firari olan diğer örgüt üyelerinin yakalanması için yeni bir operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yurtdışından Mert Orhan Ü. tarafından temin edilen uyuşturucu maddeleri farklı noktalara dağıtımını gerçekleştiren ve örgüt için silahlı eylemler gerçekleştiren Servet S.'nin Beykoz'da bulunan çiftlik evine ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda, Servet S., Hasan O., Mehmet T. ve Anıl K. yakalanarak gözaltına alındı. Ev içerisinde yapılan arama çalışmasında 1 adet susturuculu otomatik tüfek, 2 adet tabanca, 216 adet fişek ile 5 bin Euro ve 9 bin lira ele geçirildi. Konu ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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#Uyuşturucu#Operasyon#Çete

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