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Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TL'lik rekor ceza!

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#Sürücü#Ceza#Çorum
Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TLlik rekor ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:56

Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

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Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 19 UF 861 plakalı otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından araç Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu. Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TLlik rekor ceza

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#Sürücü#Ceza#Çorum

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