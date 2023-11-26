×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti! Ceza yiyen gençten ilginç cevap

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Yüksek Ses#Müzik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 11:18

Aksaray’da otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyerek jandarmanın uygulama noktasına giren genç sürücünün yüksek ses müzik sevgisi cezayla sonuçlandı. Ceza yemesine rağmen yüksek sesle müzik dinlemeyi sevdiğini söyleyen genç sürücü, “Ceza yesem de dinlerim” deyip jandarmanın çayını içtikten sonra yoluna devam etti.

Haberin Devamı

Olay, merkeze bağlı Sağlık beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıpların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Sağlık beldesinde uygulama ve denetim yaptı. Uygulama esnasında 68 EC 224 plakalı otomobille yüksek seste müzik dinleyerek uygulama noktasına giren genç sürücü trafik jandarmasınca durdurularak müziğin sesi kıstırıldı.

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti Ceza yiyen gençten ilginç cevap

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Rıdvan Y. (18) isimli sürücünün ehliyeti yeni aldığı ve aday sürücü olduğu anlaşıldı. Sürücüye yüksek ses dinlemenin yasak olduğunu anlatan trafik jandarması sürücüye cezai işlem uyguladı.

Haberin Devamı

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti Ceza yiyen gençten ilginç cevap

"ARABANIN İÇİNDE BİR BEN DUYUYORUM"

İşlemler sırasında gazetecilerin “Neden yüksek sesle dinliyorsun?” sorusuna, “Abi arabanın içinde bir ben duyuyorum diye” diye cevap verirken, “Daha mı iyi oluyor yüksek sesle dinleyince?” sorusuna ise “Ses olunca iyi oluyor da, ne yapalım hayırlısı olsun, bir daha dikkat ederiz” diye cevap verdi.

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti Ceza yiyen gençten ilginç cevap

Ceza işlemleri devam ederken “Ceza yesen de dinler misin?” sorusuna ise “Abi dinlerim ya” diye yanıtlayan genç sürücü, trafik jandarmasının “Sen uygulama noktasına yüksek ses müzikle geliyorsun” demesine ise “Mahalle arası değil ki abi. Ben de açtım gidiyordum işte” diye yanıt verdi. Sürücüye yüksek sesli müzik dinlemekten 436 TL para cezası kesildi.

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti Ceza yiyen gençten ilginç cevap

Trafik jandarması genç sürücüyü, “Yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan dolayı 436 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda aday sürücü olman sebebiyle 2 yıl içinde 75 puanı tamamlarsan sürücü belgen tamamen geri alınmak koşuluyla iptali sağlanacaktır. Bundan dolayı araç sürerken trafik kurallarına uyarak kamuyu da rahatsız etmeden yolculuğumuza devam edelim, iyi seyirler” diyerek hem bilgilendirdi hem de uyardı. Genç sürücü jandarmanın ikram ettiği çayını da içerek yoluna devam etti.

Haberin Devamı

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti Ceza yiyen gençten ilginç cevap

Kabahatine uygulama noktasında da devam etti Ceza yiyen gençten ilginç cevap

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Yüksek Ses#Müzik

BAKMADAN GEÇME!