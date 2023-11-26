Kabahatine uygulama noktasında da devam etti! Ceza yiyen gençten ilginç cevap

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Olay, merkeze bağlı Sağlık beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıpların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Sağlık beldesinde uygulama ve denetim yaptı. Uygulama esnasında 68 EC 224 plakalı otomobille yüksek seste müzik dinleyerek uygulama noktasına giren genç sürücü trafik jandarmasınca durdurularak müziğin sesi kıstırıldı.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Rıdvan Y. (18) isimli sürücünün ehliyeti yeni aldığı ve aday sürücü olduğu anlaşıldı. Sürücüye yüksek ses dinlemenin yasak olduğunu anlatan trafik jandarması sürücüye cezai işlem uyguladı.

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"ARABANIN İÇİNDE BİR BEN DUYUYORUM"

İşlemler sırasında gazetecilerin “Neden yüksek sesle dinliyorsun?” sorusuna, “Abi arabanın içinde bir ben duyuyorum diye” diye cevap verirken, “Daha mı iyi oluyor yüksek sesle dinleyince?” sorusuna ise “Ses olunca iyi oluyor da, ne yapalım hayırlısı olsun, bir daha dikkat ederiz” diye cevap verdi.

Ceza işlemleri devam ederken “Ceza yesen de dinler misin?” sorusuna ise “Abi dinlerim ya” diye yanıtlayan genç sürücü, trafik jandarmasının “Sen uygulama noktasına yüksek ses müzikle geliyorsun” demesine ise “Mahalle arası değil ki abi. Ben de açtım gidiyordum işte” diye yanıt verdi. Sürücüye yüksek sesli müzik dinlemekten 436 TL para cezası kesildi.

Trafik jandarması genç sürücüyü, “Yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan dolayı 436 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda aday sürücü olman sebebiyle 2 yıl içinde 75 puanı tamamlarsan sürücü belgen tamamen geri alınmak koşuluyla iptali sağlanacaktır. Bundan dolayı araç sürerken trafik kurallarına uyarak kamuyu da rahatsız etmeden yolculuğumuza devam edelim, iyi seyirler” diyerek hem bilgilendirdi hem de uyardı. Genç sürücü jandarmanın ikram ettiği çayını da içerek yoluna devam etti.

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