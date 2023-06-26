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Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

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#Aksaray#Kadın Cinayeti#Şengül Keleş
Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 11:55

Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i araç içinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş (20) tutuklandı, boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş (49) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Laleli Mahallesi'nde cumartesi günü saat 21.00 sıralarında sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

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Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Keleş ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, babası Yavuz Keleş de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, eşinden boşanmaya karar verdiği öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi dün Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarına teslim edildi.

Şengül Keleş’in yeğeni Uğur B.,” Savcılıktan olayın nasıl olduğunu öğrenip, şüpheliler hakkında şikayetçi olacağız ve bu olayında sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.

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Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

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#Aksaray#Kadın Cinayeti#Şengül Keleş

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