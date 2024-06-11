‘Utanç davası’nda istenen cezalar arttı

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Ekim 2023’de karara bağlanmıştı. Mahkeme, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu olan sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, yine aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel’i ise indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İlk yargılama sonunda dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’inci Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezayı az bularak, yerel mahkemece kurulan hükmü bozmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın 2’nci duruşmasına tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Kadir İstekli’nin ‘zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı’ ve ‘zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı’ suçlarından toplam 52.5 yıla, baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise ‘zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı’ suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Anne Fatıma Gümüşel’in yakalanamadığı için dosyasının ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.