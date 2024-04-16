Üst düzey yöneticiden eşine rekor tazminat! 12 milyon TL ödeyecek

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Bursa’nın en önemli tekstil şirketlerinden biri olan Yeşim-Almaxtex Tekstil şirketinde üst düzey yöneticilik yapan Selahattin Süalp Sözer ile İrma Sözer 16 Ocak 1991’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün reşit olan iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Süalp Sözer, eşi İrma Sözer’e, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet eyleminde bulunuyordu. İddiaya göre İrma Sözer’i daha önce de bir kadınla aldatan Süalp Sözer’in cep telefonuna 2022’de gece saat 02.00 sıralarında bir kadından mesaj geldi. Mesajın ‘Zeynep’ adında bir kadından geldiğini gören İrma Sözer, büyük bir hayal kırıklığıyla eşini uyandırdı. Duruma sinirlenen Süalp Sözer, ‘Altındaki arabayı çekerim, evin aidatını ödemem, sen acizsin, bir şey yapamazsın, Allah belanı versin, ağzına s...’ şeklinde konuşarak tehdit ve hakaretlerde bulundu ve eşine parmaklarını sıkarak, ayaklarına tekmeler savurdu.

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‘EŞİNİ İKİNCİ PLANA ATTI’

İrma Sözer’in avukatı Handan Bakbak, “Süalp Sözer’in bu kadınla ilişkisi olduğu, gerek otelde gerekse Bursa’daki evinde ‘aldattığı’ sabittir. Süalp Sözer, bu kadınla buluşabilmek için eşi İrma Sözer ile yaptığı tatil planlarını ve uçak biletlerini iptal etmiştir. Eşinin kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilin kişilik hakları saldırıya uğramış, kadınlık gururu zedelenmiştir. Bu nedenle Süalp Sözer’in 5 milyon lira manevi, 10 milyon lira maddi ve müvekkil için 180 bin lira nafaka ödenmesini talep ediyoruz” dedi.

Davaya cevap veren Süalp Sözer ise asıl kusurlu tarafın eşi İrma Sözer olduğunu belirtti. İrma Sözer’in, eşiyle Bursa’da hayat kurmak yerine İstanbul’da yaşamayı tercih ettiğinin anlatıldığı dilekçede, ‘aldatma’ eyleminde bulunmadığını iddia etti.

‘FAİZİYLE EŞİNE ÖDEYECEK’

İstanbul Aile Mahkemesi’nde iki yıldır görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, İrma Sözer’in açtığı davayı kısmen kabul etti. Boşanma davasında Süalp Sözer’i kusurlu bulan mahkeme, tarafların ‘aldatma’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Süalp Sözer’in 7 milyon lira maddi, 5 milyon lira da manevi tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmeden mahkeme, ayrıca işinsanının boşanma davası kesinleşinceye kadar eşine 90 bin lira nafaka ödemesine de hükmetti.