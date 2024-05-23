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Üsküdar’da iki grup arasında silahlı kavga! 3 ölü

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#Üsküdar#Silahlı Saldırı#Silahlı Kavga
Üsküdar’da iki grup arasında silahlı kavga 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 21:42

Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

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Olay saat 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DAKİ ÇATIŞMAYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haberin Devamı

Üsküdar’da iki grup arasında silahlı kavga 3 ölü

Üsküdar’da iki grup arasında silahlı kavga 3 ölü

Üsküdar’da iki grup arasında silahlı kavga 3 ölü

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#Üsküdar#Silahlı Saldırı#Silahlı Kavga

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