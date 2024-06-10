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Üsküdar'da feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Üsküdar#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 12:14

İstanbul Üsküdar'da caddede seyir halindeki otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ebubekir T.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ebubekir T. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza, 8 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Küçüksu Mahallesi, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Y. yönetimindeki 34 CZS 394 plakalı otomobil caddede ilerlediği sırada, iddiaya göre ters yönden gelen Ebubekir T. idaresindeki 34 HRZ 720 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yola savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinin yakınında bulunan Üsküdar Belediyesi Çocuk Köyün'de görevli sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ise, ağır yaralanan Ebubekir T.' ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza nedeniyle otomobilde ve motosiklette hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#İSTANBUL#Üsküdar#Kaza

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