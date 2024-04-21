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Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü! Büyük bir gürültüyle çöktü, otomobiller hasar gördü

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#İstanbul#Üsküdar#Göçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 14:04

Üsküdar’da bir sitenin duvarı sabah saatlerinde park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

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Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Öğdül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cumartesi günü etkili olan yağış nedeniyle bir sitenin duvarı, park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü.

Üsküdarda facianın eşiğinden dönüldü Büyük bir gürültüyle çöktü, otomobiller hasar gördü

34 BFS 861 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Üsküdarda facianın eşiğinden dönüldü Büyük bir gürültüyle çöktü, otomobiller hasar gördü

İtfaiye ve zabıta ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler molozların altında kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

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Üsküdarda facianın eşiğinden dönüldü Büyük bir gürültüyle çöktü, otomobiller hasar gördü

"GÜRÜLTÜYE KOŞTUK"

Mahalle sakini Semra Tufan, "Bir ses duyduk gürültüye koştuk zaten pencereye. Çöktüğünü gördük,başka arabalar da vardı. Biz yattıktan sonra zabıta burada görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle duvar çöktü.

Üsküdarda facianın eşiğinden dönüldü Büyük bir gürültüyle çöktü, otomobiller hasar gördü

Herhalde dünki aşırı yağıştan dolayı orası çürüdü ya da çürük olan yer orasıydı tam da bilemiyorum. Yıllardır bu duvar var, sanıyorum orada bir zafiyet vardı. Buradaki arabalar da sahile inenlerin arabları. Ondan dolayı çökme oldu araç bize ait bir araç değil arabası olanlar zaten çektiler" şeklinde konuştu.

Üsküdarda facianın eşiğinden dönüldü Büyük bir gürültüyle çöktü, otomobiller hasar gördü

 

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#İstanbul#Üsküdar#Göçük

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