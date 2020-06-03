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UŞAK (İHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi

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Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi
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Uşak'ta yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma-Helenistik Dönemi'ne ait sikke, kolye, yüzük gibi bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi.
Öte yandan olayla ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. (36), işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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