×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Uşak’ta fabrikada yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#Uşak#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 16:52

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında etkilenen iki kişi tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre; Durak Mahallesi 8. Sanayi Sokak’ta bulunan tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Uşak Belediyesi İtfaiyesi’nin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında, itfaiye eri Mehmet Fatih Koç dumandan etkilendi; fabrika çalışanı Kazım Yılmaz (40) ise yangına müdahale etmek isterken kollarında hafif yanıklar oluştu. İtfaiye eri ve fabrika çalışanı 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak’ta fabrikada yangın paniği

Yangınla ilgili soruşturulma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uşak#Fabrika#Yangın