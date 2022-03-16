Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü şarkıcı Fedon’un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı

#Bimen Zartar#Nubar Terziyan#Fedon

Ünlü şarkıcı Fedon’un ve Türk sinemasının “tonton dedesi” olarak bilinen Nubar Terziyan’ın yeğeni oyuncu Bimen Zartar’ın 350 bin lira değerindeki motosikleti, Şişli’de motosikletli iki hırsız tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, iki şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Ele geçirilen motosiklette sahibine teslim edildi.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Fedon’un ve Türk sinemasının “tonton dedesi” olarak bilinen Nubar Terziyan’ın yeğeni oyuncu Bimen Zartar, yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikletini yaşadığı binanın önüne park etti. Zartar’ın evine girmesinin ardından gece saatlerinde sokağa motosikletli ve kasklı 2 şahıs girdi. Şahıslar, park halinde olan motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra dakikalar içerisinde çaldı. Ardından da motosikleti sokakta iterek götüren hırsızlar kayıplara karıştı.

POLİS KOVALAMA SONUCU HIRSIZLARI YAKALADI

Hırsızlık anları ve motosikleti götürmeleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından oyuncu Bimen Zartar’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda polis hırsızlarını izini buldu.

Ünlü şarkıcı Fedon’un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı

Bimen Zartar

Haberin Devamı

MOTOSİKLET ZARTAR’A TESLİM EDİLDİ

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, hırsızları yaşanan kovalama sonucunda kıskıvrak yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, motosiklete ise polis tarafından el konuldu. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, motosiklet ise Bimen Zartar’a teslim edildi.

Ünlü şarkıcı Fedon’un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bimen Zartar#Nubar Terziyan#Fedon

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna