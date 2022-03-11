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Unkapanı köprüsü nerede, ne zaman yapıldı? İşte Unkapanı köprüsü tarihçesi...

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Unkapanı köprüsü nerede, ne zaman yapıldı İşte Unkapanı köprüsü tarihçesi...

Beyoğlu ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası şiddetli rüzgar nedeniyle koptu. Unkapanı köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu gelişme ardından Unkapa'nın konumu ve tarihçesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Unkapanı köprüsü ne zaman, kim tarafından inşa ettirildi?

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Unkapanı köprüsü aynı zamanda Atatürk köprüsü olarak bilinmektedir. Unkapanı köprüsü adı eski bir addır. Günümüzde daha çok Atatürk köprüsü olarak adlandırılmaktadır. Tarihi yarımadada yer alan köprülerden birisidir Atatürk Köprüsü ya da eski adıyla Unkapanı Köprüsü, İstanbul'da tarihî yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlayan bir köprüdür. Fatih ilçesine bağlı Unkapanı Küçükpazar bölgesiyle Beyoğlu ilçesine bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlar. Aksaray semtinden başlayarak Unkapanı'na gelen Atatürk Bulvarı'nın devamı niteliğindedir.

Yapımı ise Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Unkapanı köprüsünden geçiş tamamen ücretsizdir. Yayalardan ya da araçlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Unkapanı köprüsü bazı semtte yaşayan kişilerde Yahudi köprüsü olarak adlandırılmaktadır.

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Unkapanı Köprüsü Nerede?

Unkapanı köprüsü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir köprüdür. Beyoğlu'nun Unkapanı semtinde bulunan bu köprünün bir diğer ayağı da Azapkapı semtine bağlıdır.

Unkapanı Köprüsü Tarihçesi

Unkapanı Köprüsü ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut hükümdarlığı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut’un eşi “Bezmialem Valide Sultan” tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirildi. Köprü tarihte yapıldıktan sonra geçiş için herhangi bir ücret ödenmedi. Bundan dolayı da yapılan bu köprü için Hayratiye köprüsü denildi. Hayratiye köprüsü daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı yıkıldı.

Fevzi Ahmet Paşa tarafından da yıkılan bu köprüye tekrardan yapım yetkisi verildi. Ahşap dubalar üzerine yapılan köprünün yapımı Haliç tersanesinde yapıldı. Haliç tersanesinde yapımı tamamlandıktan sonra köprüye Unkapanı köprüsü denildi.

 

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