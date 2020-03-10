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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Unkapanı Köprüsü girişinde kaza.. Trafik kilitlendi

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Unkapanı Köprüsü girişinde kaza.. Trafik kilitlendi
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Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonet nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Unkapanı Köprü girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Köprüsü istikametinde giden otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken Perşembe Pazarı istikametine yol trafiğe kapandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve kamyoneti kaldırma çalışmaları halen sürüyor.

Unkapanı Köprüsü girişinde kaza.. Trafik kilitlendi

 

 

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