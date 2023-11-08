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Üniversiteli Ümran'ın denizde cesedi bulundu

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#Trabzon#Tonya#Tonya Meslek Yüksek Okulu
Üniversiteli Ümranın denizde cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 15:46

Trabzon’da dünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.’nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

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Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.’ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Üniversiteli Ümranın denizde cesedi bulundu

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.’ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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#Trabzon#Tonya#Tonya Meslek Yüksek Okulu

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