Ümraniye'de bitişik iki bina çöktü: O anlar saniye saniye kaydedildi

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CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun, olaya ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

11.20 sırasında metro çalışması sırasında yolda çökme meydana geliyor. Bir binada çatlaklar meydana geliyor. Binanın biri 3, diğeri 2 katlıydı. Bir sarsıntı hissedilince ekiplere haber veriliyor. Ekipler acil tahliye kararı alıyor. Bina tahliye ediliyor. Bina yerle bir olmuş durumda. Yolun çökmesi binada deprem etkisi yaratıyor. Daha sonrasında da bina yerle bir oluyor. Yan yana iki bitişik bir binadan bahsediyoruz. Bir tane park halinde araç vardı, o da enkazın altında kaldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Ümraniye'de çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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