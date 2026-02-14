×
Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 04:14

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği" ile Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri arasındaki işbirliği süreçleri yeniden tanımlandı.

Yeni düzenleme kapsamında uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip Sağlık Bakanlığı tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında köprü kurarak, nitelikli sağlık personelinin ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.

Kurumlar arası bürokrasiyi azaltarak şeffaf, güvenli ve esnek bir çalışma modelini esas alan yönetmelik ile "esnek görevlendirme modeli" hayata geçirildi. Bu kapsamda tabip, diş tabibi ve uzman sağlık personeli, iki kurum arasında planlı, süreli veya vaka bazlı görevlendirilebilecek.

"Net Sorumluluk Çerçevesi" ile hekimlerin ve personelin hizmet sundukları tesisteki idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları, belirsizliğe yer bırakılmayacak şekilde belirlendi.

Yönetmelikte, "hasta güvenliği ve kalite" kapsamında tüm klinik süreçlerin, uluslararası hasta güvenliği ve kalite standartlarından ödün verilmeden yürütülmesi yasal zemine oturtuldu.

"Mali şeffaflık" kapsamında ise bütçelerin ayrı olması ilkesi korunarak, kurumlar arasındaki mali işleyişin şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak.

Türkiye'nin sağlık vizyonunun bir parçası olarak nitelendirilen yönetmelik ile uluslararası sağlık hizmetlerinde kurumsal koordinasyonun maksimize edilmesi, Türkiye'nin sahip olduğu nitelikli insan kaynağının en etkin şekilde değerlendirilmesi, hizmet sunum kapasitesinin artırılarak daha fazla uluslararası hastaya ulaşılması ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki lider konumunun sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

 

