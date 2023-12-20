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Uluslararası baronlara bir operasyon daha

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#Polonya#Thomas Josef Konrad#Uyuşturucu Operasyonu
Uluslararası baronlara bir operasyon daha
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

Polonya’da uyuşturucu ticareti yapan Thomas Josef Konrad’ın içinde bulunduğu kartel, Fas’tan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda uyuşturucu getiriyordu.

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Buraya getirilen uyuşturucular da tüm Avrupa’ya gönderiliyordu. İnterpol, kırmızı bülten çıkardığı Konrad’ın Türkiye’ye kaçtığı yönünde bilgi aldıktan sonra hemen Türk makamlarını bilgilendirdi. Bu bilginin ardından narkotik polisi harekete geçti. Yapılan araştırmada Konrad’ın Antalya Alanya’da gizlendiği belirlendi. Ekipler yapılan tespitlerin ardından düzenledikleri operasyonda Konrad’ı yakalayarak gözaltına aldı.

1 TON KOKAİNDEN ARANIYORDU

Almanya’da 1 ton kokainin ele geçtiği operasyonun firari şüphelisi, organize suç örgütü elebaşı Daniel Alexander Müller’in de Türkiye’ye kaçtığı bilgilerine ulaşılınca İnterpol acil durumlarda çıkarılan mavi bülteni devreye soktu. Bu bilgi de hemen Türk güvenlik makamlarıyla paylaşıldı. Müller’in Beyoğlu’nda olduğunun belirlenmesinin ardından polis ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Müller gözaltına alındı. 

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Uluslararası baronlara bir operasyon daha

Çin’de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetlerinden hakkında İnterpol’ün kırmızı bülten çıkardığı Jinking Peng de Fatih’te düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. ‘Kafes 21’ adı verilen operasyonlarla yakalanan 3 kişi hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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#Polonya#Thomas Josef Konrad#Uyuşturucu Operasyonu

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