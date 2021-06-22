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GeriGündem Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Yazıklar olsun, sana hakkımı helal etmiyorum
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Haber Giriş: 22.06.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Yazıklar olsun, sana hakkımı helal etmiyorum

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Dün akşam Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ve bazı medya kuruluşlarının Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini iddia etti. Özdil mesajında, "Neden bazı araştırmacı gazeteciler hala suskun kalıyorlar" dedi. Bu mesajın ardından Gazeteci Uğur Dündar devreye girdi ve Özdil'e sert tepki gösterdi.

 

Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'e seslendi, ağır sözlerle eleştirdi. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Tartışma, Yılmaz Özdil'in SBK Holding'in patronu Sezgin Boran Korkmaz hakkında yazdığı tweet ile başladı. Özdil, Korkmaz'ın finanse ettiği bazı gazetecilere ilişkin bilgilerin ABD'deki iddianamede yazdığını iddia etti.

Özdil'in ima yollu suçlamasına gazeteci Uğur Dündar sert tepki gösterdi. Yılmaz Özdil'in kendisini en yakından tanıyan kişilerden biri olduğunu söyleyen Dündar, Özdil'i bildiklerini söylemeye çağırdı.

Dündar, 'Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana.' ifadelerini kullandı.

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