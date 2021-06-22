Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Yazıklar olsun, sana hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'e seslendi, ağır sözlerle eleştirdi. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Tartışma, Yılmaz Özdil'in SBK Holding'in patronu Sezgin Boran Korkmaz hakkında yazdığı tweet ile başladı. Özdil, Korkmaz'ın finanse ettiği bazı gazetecilere ilişkin bilgilerin ABD'deki iddianamede yazdığını iddia etti.

Özdil'in ima yollu suçlamasına gazeteci Uğur Dündar sert tepki gösterdi. Yılmaz Özdil'in kendisini en yakından tanıyan kişilerden biri olduğunu söyleyen Dündar, Özdil'i bildiklerini söylemeye çağırdı.



Dündar, 'Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana.' ifadelerini kullandı.

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