UCİM nedir? UCİM kurucusu Saadet Öğretmen kimdir?

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM); amacı, çocukların sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, çocukları her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak, bu olayların yaşanmasının önüne geçmek olan ve hiçbir kâr amacı gütmeksizin, Haziran 2020 itibariyle sayıları 50.000’i aşan gönüllü üyesi, Mersin Merkez binası, Antalya, Erzurum’da bulunan temsilcilik ofisleri ile İzmir’de bulunan Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi ve 55 ildeki gönüllü yapılanması ile ülke çapında aktif biçimde faaliyette bulunan bir dernektir.

Derneğin kurucularından olan Saadet Öğretmen (Saadet Özkan); İzmir Menderes’te görev yaptığı ilkokuldaki okul müdürünün yıllarca ve pek çok çocuğa karşı gerçekleştirdiği istismarı ortaya çıkaran, bu yöndeki çabası ve iz sürmesi sayesinde ilgili kişinin yargılanarak 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağlayan kahraman bir öğretmendir.

Saadet Öğretmen, bu çabası ile yurt içinde çocuk istismarı konusundaki farkındalığı zirveye taşıdığı gibi 2017 yılında, Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın elinden “Uluslararası Kadın Cesaret Ödülü” de almış, 3 Aralık 2019 tarihinde Türkiye’nin önemli dergilerinden biri olan Elle Dergisinin düzenlediği ELLE STYLE AWARDS töreninde “Yılın İlham Veren Kadını” ödülünü de almış ve bu konuya kendini adamış bir aktivisttir. Çocuk istismarı konusundaki mücadelesine tüm yurt çapında destek gelmesi üzerine Mersinli iş adamı olan genel başkan yardımcısı Yücel Ceylan ile çocuklara adalet arayışında yolları kesişmiş, hukuksal bir mücadeleye başlamışlar ve Yücel Ceylan ile çocuk istismarı ile mücadeleyi ülke genelinde ve dünyada sürdürmek için Ucim, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ni 2017 yılı Temmuz ayında resmen kurmuşlardır.

Saadet Öğretmen (Saadet Özkan) kimdir?

Saadet Özkan, 15 Haziran 1978'de İzmir'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İletişim bölümünden mezun oldu.

Özel bir Akademiden Trainer Advanced Master Plus programı eğitimi alan Saadet Özkan, Kişisel Gelişimci uzmanı Yaşam Koçu, Öğrenci Koçu, Performans Koçluğu, Trainers Training, Kuantum, Gestalt Therapy, Hypnosis Master, NLP alanında çalışıyor.

İzmir Menderes’te 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayarak 82 yıl 6 ay hapis cezası almasını sağlayan Saadet Özkan, verdiği mücadeleyle dünyaya örnek oldu.

Dünyada her sene sadece 12 kadına verilen ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nü First Lady Melania Trump’ın elinden aldı.

Başlattığı bu mücadele ile ülkede milyonlarca çocuğa ve aileye umut olan Özkan, 2017 senesinin Temmuz ayında Mersinli iş adamı olan Yücel Ceylan ile birlikte Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği( UCİM)’ni kurdu.

Ülkede 50 bin aşkın gönüllü UCİM üyesi ile birlikte farkındalık eğitimleri veren Özkan, aynı zamanda çocuk istismarı davalarında da aktif olarak gönüllü avukatlar ile mücadele vermeye devam ediyor.

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