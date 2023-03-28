Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tuzla'da 1 kişinin öldüğü mide botoksu ametliyatına ilişkin 2 doktor ikinci kez serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Polis#Doktor
Tuzlada 1 kişinin öldüğü mide botoksu ametliyatına ilişkin 2 doktor ikinci kez serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 12:22

Tuzla’da mide botoksu ameliyatı sonrasında 1 kişinin hayatın kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova 23 Mart’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

DOKTORLAR 2 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el konulmuştu. Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla#Polis#Doktor

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür