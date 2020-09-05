Tuz Gölü’nde TEKNOFEST roketleri

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışması heyecanı dün Tuz Gölü’nde başladı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Müdürü ve Roketsan Yönetim Kurulu üyesi Gürcan Okumuş ile gençler katıldı.

TEKNOFEST’in açılışında Ordu Aybastı Fen Lisesi’nden 7 öğrencinin hazırladığı “Ceren Özdemir” adlı roket dikkati çekti. Öğrencilerden Bedirhan Duran, rokete Ceren Özdemir adını vermelerinin nedeninin kadın cinayetlerine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Ceren Özdemir

Varank ve Bayraktar, açılış öncesinde öğrencilerin standlarını tek tek gezip sohbet etti. Etkinlikte 2’si alçak, 1’i orta irtifa 3 roket fırlatıldı. Varank açılış konuşmasında “TEKNOFEST hem halkın uzaya ilgisini arttırmak hem de gençlerimizi bu alana yönlendirmek için düzenlenen bir festival. Biz festivalimizi Anadolu’ya yaymanın önemli olduğunu düşündük. Bu sene festivalimizin finalini Gaziantep’te düzenliyoruz” dedi.

BAYRAKTAR: İLGİ KATLANIYOR

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da ilk yıl 20 bin öğrencinin başvurduğu TEKNOFEST’in üçüncü yılında bu sayının100 bin olduğunu belirterek “Bu yarışmalar, geleceğin trendi olan teknoloji alanlarına genç kardeşlerimizi hazırlamaya yönelik kurgulandı. TEKNOFEST, dünyadaki en büyük platform olarak karşınızda” dedi.

20 BİN TAKIMLA BAŞVURU REKORU

Öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. Teknofest 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına, 81 ilden 20 bin 197 takım başvuru yaptı, böylece yeni bir rekor kırıldı. 1-13 Eylül tarihleri arasında Tuz Gölü’nde yapılan roket yarışması alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde düzenleniyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen yüksek irtifa Kategorisi’nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapıyor. Yarışma kapsamında alçak irtifa için 262, orta irtifa için 207 ve yüksek irtifaya ulaşacak roket tasarlamak için 47 takım başvurdu. Toplam 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 82 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katıldığı yarışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Sitare Takımı ve Çelikyay Uzay ve Havacılık Takımı orta irtifada roket atışlarını yaparken, Baybars Roket Takımı, ÖTÜKEN Takımı, Vefa İnsansız Sistemler Takımı ve Konya BİL-TEK takımı ise alçak irtifada roket atışlarını yaptı.

Festivalin finali bu yıl 24-27 Eylül’de Gaziantep’te yapılacak.

Levent Kulu ile Gizem Karakış