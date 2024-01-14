×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Türkü evinde korkunç olay! İşletmeci kadını kablo ile boğarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cinayeti#Cinayet#Giresun
Türkü evinde korkunç olay İşletmeci kadını kablo ile boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 14:57

Giresun'da İsmail Yılmaz, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

Türkü evinde korkunç olay İşletmeci kadını kablo ile boğarak öldürdü

Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Haberin Devamı

Türkü evinde korkunç olay İşletmeci kadını kablo ile boğarak öldürdü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Cinayet#Giresun

BAKMADAN GEÇME!