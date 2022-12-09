Türkiye’yi sarsan olayın iddianamesi

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İstanbul’da Hiranur Vakfı’nın başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşında evlendirdiğine ilişkin iddia büyük infiale yol açarken yargının da gündeminde. H.K.G.’nin çocuk yaşta evlendirilerek istismara maruz bırakıldığı suçlamalarına dair dava açan savcılık, yaşını büyük gösteren kemik yaşı raporu için de ayrı bir soruşturma yürütüyor. Tanık olarak ifade veren kız kardeşleri ise bugün 24 yaşında olan H.K.G.’nin ifadelerinin doğru olmadığını iddia ediyor.

İddianameye göre, müşteki H.K.G. 30 Kasım 2020’de savcılığa başvurdu ve başına gelenleri anlatarak şikâyetçi oldu. Anlattıklarına delil olarak ses kaydı ve fotoğraflar sundu.

H.K.G.’nin iddianamedeki ifadesine göre, babasının talebesi olan Kadir İstekli ile 6 yaşında ‘dini nikâhla evlendirildi.’ Nikâhı da babası kıydı. O sırada Çengelköy’de, Kadir İstekli ile aynı binada karşı dairelerde oturuyorlardı. Nikâh gününden iki gün sonra Kadir İstekli kendisine cinsel istismarda bulunarak bunu “oyun” gibi gösterdi.

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İLK SORUŞTURMAYI RAPOR BİTİRDİ

İddianameye göre, ilk soruşturma 2012 yılında yapılmıştı. H.K.G. 17 Ağustos 2012’de hamilelik şüphesiyle, annesiyle hastaneye gitti. Küçük olduğu için hastane durumu polise bildirdi. Savcılık soruşturma başlattı. H.K.G. ifadesinde 17 yaşında olduğunu ve kendi isteğiyle evlendiğini, şikâyetçi olmadığını söyledi. Kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi. Kemik yaşının 21 olduğuna dair rapor verilince soruşturma kapandı. Ancak iddianameyi hazırlayan savcıya göre, H.K.G.’nin doğum raporu alınması gerekirken kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi.

‘KEMİK TESTİNE BAŞKASI GİRDİ’

H.K.G. 2012’de bu soruşturmanın kapatılmasına giden süreci şikâyetçi olduğu soruşturmada şöyle anlattı: “Babamın başkanı olduğu vakıfta çalışan M.E.M. ile hastaneye gittik. Film çekilmesi için sıra beklediğimiz sırada benim yerime başka bir kızın filmi çekildi. Benimle ilgili bir işlem yapılmadan hastaneden ayrıldık. Teste girecek kişinin 18 yaşında olması yeterliyken daha büyük biri teste sokulmuş. Bu yüzden Kadir İstekli, M.E.M.’ye kızarak ‘Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz’ dedi.”

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Savcılık H.K.G.’nin kemik yaşını yanlış gösteren kişiler hakkında da “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

KARDEŞLERİ DE İFADE VERDİ

Soruşturmada H.K.G.’nin iki kız kardeşinin de “tanık” sıfatıyla ifadeleri alındı. Fatma Betül adlı kardeşi ifadesinde “Annem bizim üzerimize çok düşkün biridir. Böyle bir şeye göz yummazdı. H.K.’nın anlattıklarının yalan olduğunu düşünüyorum. Babamın, H.K.’yı küçük yaşta evlendireceğine dair konuşmasına şahit olmadım” dedi. Diğer kardeş Ayşe Hümeyra da “H.K.G benim ablam. Düğününü hatırlıyorum. Son zamanlarda çok değişmişti. Neden böyle bir ifade verdiğini bilmiyorum. Babamın da ona ‘küçük yaşta evleneceksin’ dediğini duymadım” diye ifade verdi.

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ANNE: 17 YAŞINDA EVLENDİ

Anne Fatma Gümüşel ise kızının 16 yaşında nişanlandığını, 17 yaşında imam nikâhıyla evlendiğini, kızının yaş farkını sorun etmediğini iddia etti. Annenin ifadesine göre, daha sonra da resmî nikâh kıyıldı. Çift ardından anlaşmalı olarak boşandı. Anne ifadesinde şunları söyledi: “Kızım ilk çocuğunu doğurduktan sonra tekrar hamile kaldı. 4 ay sonra düşük yaptı. Bundan sonra psikolojisi iyice bozuldu. Hayali şeylerden bahsediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

DELİL OLAN KONUŞMA

H.K.G.’nin, daha sonra resmi evlilik yapıp boşandığı Kadir İstekli’yle konuşmasına ilişkin savcılığa sunduğu ses kayıtları, iddianamenin dayanaklarından biri:

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* H.K.G.: “O zaman keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya değil mi?”

* Kadir: “Yani orası öyle dediğin gibi de... Öyleydi, böyleydi, öyle olsaydı böyle olsaydı, olmuyor işte.”

* H.K.G.: “6 yaşında nikâhımız kıyılmayaydı, keşke babam ilişkiye izin vermeseydi, o zaman inan ki biz mutlu olurduk di mi? Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı.”

* Kadir: “Var mı yapacak bir şey sen söyle ya. Dönebiliyoz mu?”

* H.K.G.: “Ama telafi de olmuyor.”

* Kadir: “Şeysiz bir düşünce hani nasıl diyelim. Yani tam bir hatadır. Tamam demiyorum yani hatadır. Gerçekten düşüncesiz, psikoloji. Bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yok oluru yok dediğin gibi. Hani ben kesinlikle bir hani olur tarafı, yani makul tarafını gözetmiyorum ya. Yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa, 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim, etmem.”

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‘ZİNCİRLEME SALDIRI’ SUÇLAMASI

İddianamede, evlilik sırasında 29 yaşında olan Kadir İstekli “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuğa nitelikli cinsel saldırı” ile suçlanıyor. Savcı, çocuğun annesi ve babasına da istismara göz yumdukları için “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan ceza istiyor. H.K.G.’nin ifadesinden bir bölüm şöyle: “Kadir İstekli bana evlendiğimizi, anne ve babamız nasıl evliyse öyle evli olduğumuzu söyledi. Cinsel eylemleriyle ile ilgili de ‘Evliler böyle oyun oynarlar ama oyun kimseye söylenmez’ dedi.”

BABA NE DİYOR







Suçlamaları kabul etmeyen baba Yusuf Ziya Gümüşel’in dosyadaki fotoğraflara dair açıklaması şöyle: “Gelinlikle çekilen fotoğraf kızım hafız olduğu zaman çekilen fotoğraftır. H.K.’nın iki kız kardeşinin de aynı yaşlarda hafız olduğu zaman çekilmiş fotoğrafları vardır.”

KARDEŞLERDEN YALANLAMA VİDEOSU

H.K.G.nin nin ağabeyi Muhammed Sıddık ile kızkardeşleri Fatma Betül (21) ve Ayşe Hümeyra (19), bir video yayınlayarak anne ve babalarını savundu, ortada altı yaşında evlilik olmadığını iddia etti.





“Altı yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? 4 kardeş de hafızız. Hafızlığa geçerken bana akülü arabalar alındı. Kardeşimin de ‘Ben gelinlik giyeceğim’ diye bastıra bastıra üzerinde durduğuna şahidim. O gelinliği Ümraniye’de diktirdik. Annemin tanıdık bir fotoğrafçı arkadaşı vardı. Gelinlikli fotoğrafı da biz çektirdik. Annem bu haberden sonra ağzına bir lokma ekmek koymadı. Bir anneyi bu hale getirmek hangi vicdana sığar? “

* Fatma Betül Gümüşel: “Eğer öyle bir şey olsaydı, bize de aynısı olurdu. 21 yaşındayım, evlenmedim. Böyle bir baskı da görmedim anne-babamdan. Öğrendiğimde şok oldum. Sadece ablam değil, ben de kardeşim de çok ısrar ettik gelinlik giymek için. Çünkü bizim yaşımızdaki kızların hepsi bayramda ya da bir tören olduğunda gelinlik giyerlerdi. Hepsi gelin mi oldu? Ablamla çok yakındım. İkinci çocuğu doğmadan önce çok mutluydu. Cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde bebeğini kaybettiğini öğrendi. Ondan sonra çok değişti sanki başka biri geldi. Ablamın iddialarını duyunca şok oldum.”

HAFIZLIĞA BAŞLARKEN GİYDİK

* Ayşe Hümeyra Gümüşel: “Ben de 19 yaşındayım, bekarım. Kimse de baskı yapmadı. Hafızlığa başlarken heyecan olsun diye giydiriyorlardı gelinliği annemiz.” Fatma AKSU - İSTANBUL