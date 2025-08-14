Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' Diyarbakır'a geldi! 'Halka hizmet ediyorum'

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde çocuklara yönelik çalışmaları ile dikkat çeken ve daha sonra Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, 67'nci durağı olan Diyarbakır'a geldi.

Haberin Devamı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kente daha önce de gelen ve çadırda kalan çocuklara moral olan Koç, bu kez sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte sıcaktan bulanan çocuklar ile birlikte Sur ilesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Ayaz Salih Koç, "Türkiye'yi geziyorum. 7 yıldır yoldayım. 67'nci şehir, Diyarbakır'dayım. Yaz aylarında çocukların serinlenmek gereği duyduğu Anzele, Diyarbakır'da popüler bir yer. Hem de çocuklarla da birlikteyim. Şehirleri geziyorum. Çocukların yanlarında oluyorum. Halka hizmet ediyorum. Türkiye'yi gezen Örümcek Adam Anzele'de, Diyarbakır'da çocuklarla eğleniyor. Yıllardır Türkiye'yi geziyorum otostopla. Diyarbakır'ı çok sevdim. Diyarbakır halkı da yardımsever. Kapılarını açtılar Örümcek Adam'a. Diyarbakır'da hangi eve gitsen ve hangi kapıyı çalsan, sizi çaresiz ve mağdur bırakmazlar.

Diyarbakır halkına yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarla buluştuğum için de çok mutluyum. Eğlenceli dakikalarla karşınızdayız Diyarbakır'da. Bunları söylemek isterim bir de; iş adamları, hayırseverlerden de yardımlar bekleyerek daha çok köylerde, okullarda, hastanelerde çocukların yanlarında olup onlarla güzel anılar, güzel sosyal mesajlar vermek istiyorum. Diyarbakır'dayım. Tüm Türkiye'ye Anzele'den selamlar olsun" dedi.