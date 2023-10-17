Türkiye’nin telefonları susmuyor... Ülkeler, rehinelerini kurtarmak için arabuluculuk istiyor

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ANKARA, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaları sonlandırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için arabuluculuk girişiminde bulunurken, vatandaşları Gazze’de rehin ve mahsur durumunda olan üçüncü ülkeler Türkiye’den yardım istiyor. İsrail ordusu son olarak 199 kişinin Gazze’de savaş esiri olarak tutulduğunu açıkladı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, dünyanın dört bir yanından ülkeler başta Türk istihbaratı olmak üzere Katar ve Mısır’dan yetkililere vatandaşlarını Gazze’den çıkarmak için başvurdu.

LATİN AMERİKA’DAN BİLE ARIYORLAR

WSJ’ye açıklama yapan bir Türk istihbarat yetkilisi, Latin Amerika kadar uzak ülkelerden bile çağrı aldıklarını söyledi. “Başta Batılı ülkeler olmak üzere pek çok devlet Ankara ile temas halinde. Mesajları gizlice aktarmamızı istiyorlar” diyen yetkili, İsrail’in hava saldırılarının sahadan bilgi akışını sürdürmeyi zorlaştırdığını kaydetti.

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Gazetede yer alan iddiaya göre, Türkiye’ye mesaj gönderen Hamas, “İsrail bombalamayı durdurana ve binlerce Filistinli mahkûmu serbest bırakana kadar esir takasını düşünmeyeceğini” belirtti.

HAMAS: TÜNELLERDE BARINDIRILIYORLAR

Hamas, elindeki rehinelerden 22’sinin İsrail’in hava saldırılarında öldürüldüğünü iddia ederken diğerlerinin “güvenli alanlarda ve yeraltı tünellerinde barındırıldığını” söyledi. WSJ’ye konuşan ABD’li bir yetkili, hükümetlerin Netanyahu’dan rehinelerin tahliyesi için bombardımanı durdurmasını talep ettiğini ancak bunu kabul ettiremediğini söyledi. Mısırlı yetkililer ise Hamas’ın gizli tünelleri kullanarak esirleri Sina’ya kaçırabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

YAFFA ADAR DA REHİNE

Rehinelerden 85 yaşındaki Yaffa Adar’ın, golf arabasıyla kaçırılırken çekilen görüntüleri dünyaya yayılmıştı. İsrailli kadının torununun düğünündeki görüntüleri de ortaya çıktı.

KAYIP DUVARI

Hamas’ın elinde olduğu belirtilen kayıpların fotoğrafları, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı’nın önündeki duvara yansıtıldı.

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EN AZ 31 ÜLKEDEN KAYIP VAR

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rehine listesi, krizin boyutunu ve karmaşıklığını gösteriyor. En az 31 ülkenin vatandaşlarının kayıp olduğu belirtiliyor. Rehinelerden bazıları Ortadoğu’dan çok uzaktaki Paraguay, Güney Afrika, Tayland ve Brezilya gibi ülkelerden. Ancak kayıpların henüz kesin bir listesi mevcut değil. Örneğin Bulgaristan listede yer almıyor ancak hükümet en az bir vatandaşının kaçırıldığından şüpheleniyor. Aralarında yaşlı kadın ve çocukların da bulunduğu kayıp kişilerin fotoğrafları, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı’nın önündeki duvara yansıtıldı.

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ALMANYA: TÜRKİYE ARABULUCU OLSUN

ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, rehinelerle hâlâ bir temas kuramadıklarını belirterek rehinelerin serbest bırakılması için Mısır ve Türkiye’nin muhtemel arabuluculuk girişimlerine işaret etti. Alman ARD kanalına açıklamalarda bulunan Baerbock, özellikle Katar ve Türkiye’nin “Hamas’la konuşacak kanalları olduğunu” ifade ederek Alman hükümetinin bu ülkelere acil bir şekilde bu kanallarını harekete geçirmesi çağrısında bulunduğunu dile getirdi. Bakan, kimlik tespiti için rehinelerin fotoğraflarını da sunduklarını, Dışişleri Bakanlığı’nın bu sorunla ilgili 24 saat durmaksızın çalıştığını ve tüm kanalları değerlendirdiklerini kaydetti.