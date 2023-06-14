Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden faaliyete geçiyor

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ için 205 milyon liralık yatırım yapılacak. Yıllık 420 bin kilogram üretim kapasitesi olacak. Türk havacılık sanayiinin yarım kalan macerası, yaklaşık 1 asır sonra küllerinden doğacak.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tayyare ve Motor Türk A.Ş,, cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra açılmış ve 2 yıl hizmet vermişti. 1931'de yeniden açıldı. Ardından Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na dönüştü. TOMTAŞ, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kurulacak fabrikayla yeniden Türk havacılık sanayisine katkıya verecek.

10 MİLYON DOLARLIK MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHAL EDİLECEK

Haberin Devamı

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'de uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları ve motor parçaları üretilecek. Tesis için 10 milyon 207 bin 500 dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek.

"Bölgesel öncelikli yatırım" kapsamında değerlendirilen tesis için faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi yüzde 80, yatırım katkı oranı yüzde 40 olmak üzere bir dizi teşvik imkanı sağlanacak.