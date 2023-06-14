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Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden faaliyete geçiyor

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#TOMTAŞ#Yerli Uçak#Kayseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 16:47

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş., uçak ve helikopter parçaları üretmek için yaklaşık 205 milyon liralık yatırımla Kayseri’de yeniden faaliyete başlatılacak. TOMTAŞ neden kapatıldı? O tarihte neler yaşandı? Detayları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Hakkı Caşın aktardı.

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Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ için 205 milyon liralık yatırım yapılacak. Yıllık 420 bin kilogram üretim kapasitesi olacak. Türk havacılık sanayiinin yarım kalan macerası, yaklaşık 1 asır sonra küllerinden doğacak.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tayyare ve Motor Türk A.Ş,, cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra açılmış ve 2 yıl hizmet vermişti. 1931'de yeniden açıldı. Ardından Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na dönüştü. TOMTAŞ, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kurulacak fabrikayla yeniden Türk havacılık sanayisine katkıya verecek.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden faaliyete geçiyor

10 MİLYON DOLARLIK MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHAL EDİLECEK

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TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'de uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları ve motor parçaları üretilecek. Tesis için 10 milyon 207 bin 500 dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek.

"Bölgesel öncelikli yatırım" kapsamında değerlendirilen tesis için faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi yüzde 80, yatırım katkı oranı yüzde 40 olmak üzere bir dizi teşvik imkanı sağlanacak.

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#TOMTAŞ#Yerli Uçak#Kayseri

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