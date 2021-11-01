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Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı

#Koronavirüs#Samsun#PCR Testi

Samsun'da koronavirüs hastası ve temaslı kişilerde bulaş riskini düşürmek için açık alanda 'PCR numunesi alma alanı’ oluşturuldu. Alana gelenler araçlarından inmeden testlerini yaptırmaya başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Uygulama Türkiye’de bir ilk" dedi. Uygulama her gün 10.00-22.00 saatleri arasında yapılabilecek.

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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs hasta ve temaslı, öğrencilerle ulaşım gibi nedenlerle test yaptırması gereken kişilerin hastaneye gitmeden açık alanda numune vermeleri amacıyla Batıpark Olimpiyat sahasında PCR test alanı oluşturdu. Alana gelenler, araçlarından inmeden testlerini yaptırmaya başladı. Uygulama her gün 10.00-22.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Türkiyede ilk araçta PCR testi Samsunda yapıldı

'AMACIMIZ KAPALI ALANDAKİ RİSKİ ÖNLEMEK'

Uygulama hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Yaklaşık 2 yıldır dünyayı saran pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olarak PCR testleri sık sık uygulanıyor. Okullarda yaptığımız çalışmalarda bu testi kullanıyoruz. Pozitif vakalar olduğunda temaslı olarak bazı çocuklarımızı kaydediyoruz. Temaslı olarak kaydedilen ve herhangi bir semptom göstermeyen bu çocuklarımızın 5'inci günlerinde tekrar PCR testleri alınıyor. Negatif çıkmaları durumunda eğitimlerine devam ediyorlar. Bugün burada Türkiye'de bir ilk olan 'PCR numunesi alma alanı’ oluşturduk. Burada vatandaşlarımız, herhangi bir sıraya girmeden, kendi özel araçlarıyla gelerek testlerini hemen verip gidiyor. Bunu yapmaktaki amacımız, herhangi bir sağlık tesisinde, kapalı alanda oluşabilecek riski ortadan kaldırmak. Bunun yanı sıra trafik sıkışıklığını önlemeyi de düşündük. Çok kolay, pratik ve hızlı bir şekilde testleri alacağız. Sonuçlar gün içerisinde e-devlet üzerinden görülebilecek. Bu testleri şu anda 5'inci günlerinde olan temaslı çocuklarımız ve semptomlu olup 10'uncu güne kadar beklediğimiz hastalarımız için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uygulamayı genişletip, tarama amaçlı olarak da yapacağız. Türkiye'de ilk olan bu uygulamayı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmaktan dolayı gururluyuz" diye konuştu.

Türkiyede ilk araçta PCR testi Samsunda yapıldı

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'BÜYÜK RAHATLIK, KOLAYLIK'

Alanda test olan Melik Kayra Çınar, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir uygulama. Hastaneye gitmeye gerek kalmaması gerçekten çok iyi. Çok büyük rahatlık ve kolaylık oldu" dedi.

Türkiyede ilk araçta PCR testi Samsunda yapıldı

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‘RİSKSİZ BİR ŞEKİLDE İŞİMİZİ HALLETTİK’

Yetkililere teşekkür eden Aynur Çınar ise, "Aracımızın içerisinde test yaptırıp hemen gidebiliyoruz. Başkasına bulaştırma riski olmadan ve başkalarından da bir risk almadan işimizi hallettik. Bu uygulamada emeği olan herkesin ellerine sağlık" ifadesini kullandı.

Türkiyede ilk araçta PCR testi Samsunda yapıldı

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#Koronavirüs#Samsun#PCR Testi

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