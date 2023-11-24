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Türkiye ve İngiltere’den savunmada işbirliği

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#Yaşar Güler#Grant Shapps#İngiltere
Türkiye ve İngiltere’den savunmada işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps dün Ankara’da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nda baş başa görüşen ve heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Güler ve Shapps, görüşmeler sonrasında imzaladıkları “Savunma İş Birliği Niyet Beyanı”nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Güler açıklamasında şunları söyledi: “Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz.”

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Shapps da özetle şöyle konuştu:  “Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Görüşmede TFX Projesi ile Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik talebi ele alındı. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iş birliğimiz çok derin.”   

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#Yaşar Güler#Grant Shapps#İngiltere

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