Türkiye ve İngiltere’den savunmada işbirliği

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Bakan Güler açıklamasında şunları söyledi: “Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz.”

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Shapps da özetle şöyle konuştu: “Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Görüşmede TFX Projesi ile Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik talebi ele alındı. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iş birliğimiz çok derin.”