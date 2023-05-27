Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor... Hangi lider, nerede oy kullanacak?

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Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 28 Mayıs'ta sandık başında olacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA OY KULLANACAK

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

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BAHÇELİ OYUNU ANKARA'DA KULLANACAK

Peki, cumhurbaşkanı adaylarının ittifak ortakları nerede oy kullanacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da olacak. Oyunu Anıttepe İlkokulu'nda kullanacak.

DESTİCİ İSTANBUL'DA, ERBAKAN ANKARA'DA OY KULLANACAK

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

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AKŞENER VE DAVUTOĞLU İSTANBUL'DA, BABACAN ANKARA'DA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.

Millet İttifakı'nın ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da oyunu kullanacak.

UYSAL MEMLEKETİ AFYONKARAHİSAR'DA OY KULLANACAK

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da oy verecek.