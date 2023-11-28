Türkiye ile Yunanistan arasında geçiş belgesi kotası, 26 binden 30 bine yükseldi

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Türkiye-Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) 23-24 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Türk Heyetine; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Yunan Heyetine ise; Ulaştırma Genel Müdürü Georgios Patsıavos’un başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasındaki yolcu ve yük taşımacılığı detaylı olarak ele alındı.

GEÇİŞ BELGESİ KOTASI 26 BİN’DEN 30 BİN’E YÜKSELDİ

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) ile iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesi amacıyla protokol imzalandı. Protokolle ikili geçiş belgesi kotası toplamda 26 binden 30 bine yükseltildi. Ayrıca, 2023 yılında ilave olarak alınan geçiş belgelerinin 2024 yılı kotalarından mahsup edilmemesi kararlaştırıldı. Türk heyeti toplantıda; bozulabilir gıda, balık ve yaş sebze-meyve gibi belirli ürünlerin taşınmasına kolaylık sağlanması için bir çalışma yapılmasını talep etti. Yunan heyeti, ilgili kurumlar ile konuyu değerlendireceğini belirtti. Toplantıda ayrıca, her iki ülkenin taşımacı dernekleri arasında koordinasyon sağlanması ve taşımacı ağının kurularak iş birliği imkânlarının görüşülmesi kararı alındı.

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PANDEMİ’DE DURAN YOLCU TAŞIMACILIĞI SON İKİ YILDA TEKRAR ESKİ DÜZEYE GELDİ

Görüşmelerde heyetler, yolcu taşımacılığını da detaylı olarak ele aldı. Pandemi sırasında duran yolcu taşımacılığı son iki yılda tekrar eski düzeye geldi. Taraflar, yolcu taşımacılığı izinlerinde bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması ve iş süreçlerinin hızlanması konularında da görüş alışverişinde bulundu.